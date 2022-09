Oliwia Bieniuk na pokazie filmu o Annie Przybylskiej. W pewnym momencie nie mogła pohamować łez

Na film "Ania" tej jesieni z pewnością czeka mnóstwo Polaków. Trafi on do kin już dosłownie za kilka tygodni, bo 7 października. Oficjalna premiera z kolei odbędzie się 2 dni wcześniej w centrum Warszawy. Na specjalnym pokazie prasowym został on wyświetlony publiczności, która uczestniczy w Gdyni w 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.