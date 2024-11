OneRepublic zagrają koncert w Polsce. Rusza sprzedaż biletów

Drugi album grupy, "Waking Up" (2009), przyniósł takie hity jak: "All the Right Moves," "Secrets" i "Good Life." W 2013 roku ukazał się certyfikowany platyną krążek "Native", który zawierał przebój numer 1 "Counting Stars," sprzedany w 41 milionach egzemplarzy. Kolejny album, "Oh My My", ukazał się w 2016 roku. Do tej pory OneRepublic zgromadziło 5 miliardów odtworzeń na Spotify. Ich płyta z 2021 roku, "Human", zawiera single, które razem osiągnęły ponad 2,5 miliarda globalnych streamów, takie jak: "Someday," "Run," "Somebody To Love," "Wanted," "Didn’t I," "Better Days" i "Rescue Me."