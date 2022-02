Oni zarobili najwięcej. Na pierwszym miejscu duże zaskoczenie?

Twórca trylogii "Władca Pierścieni" oraz "Hobbit" otwiera zostawienie 25 najlepiej zarabiających artystów minionego roku przygotowane przez magazyn "Forbes". Miłośnicy kina mogą być zaskoczeni tą informacją, bowiem Peter Jackson od kilku już lat nie angażuje się w duże filmowe projekty. Co więcej, można nawet stwierdzić, że dopłaca on ostatnio do swojej artystycznej działalności, realizując niekomercyjne produkcje typu "The Beatles: Get Back".