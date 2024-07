Open'er 2024. Spodziewałam się paragonów grozy, a znalazłam coś, co... staniało

Ten najpopularniejszy tu (bo jeden z najtańszych) "przysmak" jeszcze dwa lata temu kosztował 20 złotych, by w roku ubiegłym podrożeć aż o 5 złotych. Miałam wszelkie prawo spodziewać się, że dziś przywita mnie cena 30 złotych za mały rożek z kawałkami ziemniaków. Tymczasem frytki potaniały o jedną złotówkę. Tak, opisuję to jak sensację, bo już dawno nie widziałam czegoś, co jest tańsze niż rok wcześniej.