Orły 2020: O nominacje ubiegało się aż 166 produkcji

Pierwsze rozstrzygnięcia w 22. Polskich Nagrodach Filmowych ORŁY 2020 za nami. Poznaliśmy pełną listę nominowanych w XXII edycji tych nagród. 15 nominacji otrzymał film Jana Komasy i polski kandydat do Oscara "Boże Ciało”. 12 nominacji zgarnął „Pan T.” w reżyserii Marcina Krzyształowicza, a 11 przypadło w udziale obrazowi Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza”.

"Boże Ciało" cieszy się uznaniem krytyków również poza Polską (Materiały prasowe)

W tym roku w odróżnieniu od lat poprzednich, Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w głosowaniu wskazywali po pięciu nominowanych w każdej z kategorii. Podczas ceremonii wręczenia nagród 2 marca po raz pierwszy w historii zostaną wyłonieni laureaci w kategorii Najlepsza Charakteryzacja.

O "polskie Oscary”, jak media określają się te prestiżowe nagrody, w tym roku ubiegało się aż 166 produkcji, filmów, fabularnych, dokumentalnych i seriali. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowały się 72 polskie filmy fabularne, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2019 r. W kategorii Najlepszy Film Dokumentalny członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyłonili nominowanych spośród 79 tytułów, zaś do tytułu Najlepszego Filmowego Serialu Fabularnego pretendowało 15 produkcji.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, przyznawane dorocznie przez Polską Akademię Filmową od 22 lat wieńczą kolejne lata polskiej kinematografii, a także honorują tych twórców, którzy w ostatnim roku wnieśli do niej najwięcej. Stworzone w 1999 r. Orły, przyznawane przez profesjonalistów – profesjonalistom, stały się jednymi z najbardziej pożądanych wyróżnień na polskim rynku filmowym.

Za prawidłowy przebieg procedury głosowania, jego poufność i tajność na wszystkich jego etapach, aż do momentu oficjalnego otwarcia kopert z wynikami, osobiście odpowiadają Piotr Wyszogrodzki i Katarzyna Podgórna, partnerzy PwC, wiodącej firmy audytorskiej, nadzorującej m.in. głosowanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej – Oscarów.

Głosami członków Polskiej Akademii Filmowej Nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020 otrzymali: NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI

- "Ból i blask” reż. Pedro Almodovar (Hiszpania)

- "The Favourite” reż. Yorgos Lanthimos (Wielka Brytania)

- "Honeyland” reż. Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov (Macedonia)

- "Oficer i szpieg” reż. Roman Polański (Francja/Włochy)

- "Dylda” reż. Kantemir Balagov (Rosja)

NAJLEPSZY MONTAŻ

- Przemysław Chruścielewski "Boże Ciało”

- Piotr Kmiecik "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Andrzej Dąbrowski "Krew Boga”

- Michał Czarnecki "Obywatel Jones”

- Wojciech Mrówczyński "Pan T.”

- Jarosław Kamiński "Wilkołak”

NAJLEPSZE KOSTIUMY

- Dorota Roqueplo "Boże Ciało”

- Agata Culak "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Małgorzata Braszka, Michał Koralewski "Kurier”

- Anna Englert "Mowa ptaków”

- Aleksandra Staszko "Obywatel Jones”

- Magdalena Biedrzycka "Pan T.”

- Ewa Gronowska "Ukryta gra”

NAJLEPSZY DŹWIĘK

- Tomasz Wieczorek, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński "Boże Ciało”

- Maciej Pawłowski, Robert Czyżewicz "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Bartłomiej Bogacki, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński "Kurier”

- Piotr Domaradzki, Barbara Domaradzka "Pan T.”

- Jarosław Bajdowski, Michał Fojcik, Bartłomiej Bogacki "Ukryta gra”

ODKRYCIE ROKU

- Mateusz Pacewicz scenariusz "Boże Ciało”

- Cyprian Grabowski aktor "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Bartosz Kruhlik reżyser "Supernova”

- Bartosz Kruhlik scenariusz "Supernova”

- Łukasz Kośmicki reżyseria "Ukryta gra”

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY

- "Chyłka. Kasacja” reżyseria Łukasz Palkowski, Marek Wróbel

- "Chyłka. Zaginięcie” reżyseria Łukasz Palkowski

- "Odwóceni. Ojcowie i córki” reżyseria Michał Gazda, Jan Holoubek

- "Wahata” (sezon 3) reżyseria Olga Chajdas, Kasia Adamik

- "Żmijowisko” reżyseria Łukasz Palkowski

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

- "Diagnosis” reżyseria Ewa Podgórska

- "In Touch” reżyseria Paweł Ziemilski

- "Jazda obowiązkowa” reżyseria Ewa Kochańska

- "Maksymiuk. Koncert na dwoje” reżyseria Tomasz Drozdowicz

- "Marek Edelman…i była miłość w getcie” reżyseria Jolanta Dylewska

- "Miłość i puste słowa” reżyseria Małgorzata Imielska

- "Symfonia Fabryki Ursus” reżyseria Jaśmina Wójcik

- "Tylko nie mów nikomu” reżyseria Tomasz Sekielski

- "Wiatr. Thriller dokumentalny” reżyseria Michał Bielawski

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

- Eliza Rycembel "Boże Ciało”

- Agata Buzek "Córka trenera”

- Jowita Budnik "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Marta Żmuda-Trzebiatowska "Mowa ptaków”

- Katarzyna Smutniak "Słodki koniec dnia”

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

- Łukasz Simlat "Boże Ciało”

- Tomasz Ziętek "Boże Ciało”

- Andrzej Chyra "Mowa ptaków”

- Sebastian Stankiewicz "Pan T.”

- Robert Więckiewicz "Ukryta gra”

NAJLEPSZA MUZYKA

- Evgueni Galperine, Sacha Galperine "Boże Ciało”

- Paweł Szymański "Dziura w głowie”

- Leszek Możdżer "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Andrzej Korzyński "Mowa ptaków”

- Maciej Zieliński "Sługi wojny”

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

- Aneta Brzozowska, Monika Jan-Łechtańska "Czarny mercedes”

- Karolina Kordas "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”

- Dariusz Krysiak "Krew Boga”

- Janusz Kaleja "Kurier”

- Anna Dąbrowska "Legiony”

- Janusz Kaleja "Obywatel Jones”

- Dominika Dylewska "Pan T.”

- Dariusz Krysiak, Mirosława Wojtczak, Waldemar Pokromski "Piłsudski”

- Agnieszka Hodowana, Ewa Drobiec "Ukryta gra”

- Dariusz Krysiak "Wilkołak”

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

- Marek Zawierucha "Boże Ciało”

- Joanna Anastazja Wójcik "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Grzegorz Piątkowski, Katarzyna Sikora "Obywatel Jones”

- Magdalena Dipont i Robert Czesak "Pan.T”

- Allan Starski "Ukryta gra”

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA

- Aleksandra Konieczna "Boże Ciało”

- Maria Sobocińska "Pan T.”

- Krystyna Janda "Słodki koniec dnia”

- Agata Kulesza "Zabawa zabawa”

- Dorota Kolak "Zabawa zabawa”

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA

- Bartosz Bielenia "Boże Ciało”

- Jacek Braciak "Córka trenera”

- Dawid Ogrodnik "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Paweł Wilczak "Pan T.”

- Borys Szyc "Piłsudski”

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

- Piotr Sobociński jr. "Boże Ciało”;

- Andrzej J. Jaroszewicz „Mowa ptaków”

- Tomasz Naumiuk „Obywatel Jones”

- Adam Bajerski „Pan T.”

- Paweł Edelman „Ukryta gra”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

- Mateusz Pacewicz Boże Ciało”

- Maciej Pieprzyca "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Andrzej Żuławski "Mowa ptaków”

- Andrea Chalupa "Obywatel Jones”

- Andrzej Gołda, Marcin Krzyształowicz "Pan T.”

NAJLEPSZA REŻYSERIA

- Jan Komasa "Boże Ciało”

- Maciej Pieprzyca "Ikar. Legenda Mietka Kosza”

- Agnieszka Holland "Obywatel Jones”

- Marcin Krzyształowicz "Pan T.”

- Bartosz Kruhlik "Supernova”

NAJLEPSZY FILM

- "Obywatel Jones” reżyseria Agnieszka Holland

- "Supernova” reżyseria Bartosz Kruhlik

- "Boże Ciało” reżyseria Jan Komasa

- "Ikar. Legenda Mietka Kosza” reżyseria Maciej Pieprzyca

- "Pan T.” reżyseria Marcin Krzyształowicz

Nazwiska twórców i filmów nominowanych do Orłów 2020 odczytali członkowie Polskiej Akademii Filmowej, oraz twórcy nominowani i nagrodzeni w poprzednich edycjach: Najlepszy Film Europejski: Stefan Laudyn (dyrektor Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego); Najlepszy Montaż: Leszek Starzyński (nominowany do Orłów 2017 za montaż do filmu "Jestem mordercą); Najlepsze Kostiumy: Ewa Krauze (trzykrotnie nominowana do Orłów za kostiumy filmy do filmów "Prymas. Trzy lata z tysiąca", "Strajk" i "Kamerdyner" oraz laureatka Orła 2006 za film "Skazany na bluesa”);

Najlepszy Dźwięk: Marek Wronko (aż 12-krotnie nominowany za dźwięk do Orłów oraz laureat Orła 2002 za film "Weiser"); Odkrycie Roku: Jan P. Matuszyński (reżyser, laureat Orła 2017 w kategorii Odkrycie Roku za film "Ostatnia rodzina”); Najlepszy Filmowy Serial Fabularny: Krzysztof Skonieczny (reżyser, laureat Orła 2019 w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Telewizyjny); Najlepszy Film Dokumentalny: Dorota Kędzierzawska (reżyser, wielokrotnie nominowana do Orłów. Laureatka Orła 1999 z kategorii Najlepsza Reżyseria za film "Nic”, oraz Orła 2014 w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny za film "Inny świat”); Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca: Maciej Musiał (aktor, którego oglądaliśmy m.in. w takich nominowanych do Orłów produkcjach jak serial "1983” czy filmie "Mój biegun”); Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska: Ewa Błaszczyk (aktorka, prezes fundacji "Akogo?”);

Najlepsza Muzyka: Włodek Pawlik (laureat Grammy z 2014 r. za album "Night in Calisia” oraz laureat Orła 2010 za Najlepszą Muzykę do filmu "Rewers"); Najlepsza Charakteryzacja: Dariusz Jabłoński (Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, reżyser i producent); Najlepsza Scenografia: Ewa Braun (laureatka Oscara z 1994 r. za scenografię do filmu "Lista Schindlera); Najlepsza Główna Rola Kobieca: Zbigniew Zamachowski (laureat Orłów 2002 i 2004 w kategorii Główną Rola Męska filmach "Cześć Tereska” i "Zmruż oczy”); Najlepsza Główna Rola Męska: Joanna Kulig (laureatka Orła 2019 za Najlepszą Główną Rolę Kobiecą w filmie "Zimna wojna");

Najlepsze Zdjęcia: Artur Reinhart (laureat Orła 2006 w kategorii Najlepsze Zdjęcia za film "Jestem”, Orła 2011 za film "Wenecja” oraz Orła 2014 w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny za film "Inny świat”); Najlepszy Scenariusz: Piotr Domalewski (laureat pięciu Orłów 2018 za film "Cicha noc" m.in. w kategoriach Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz i Najlepsza Reżyseria); Najlepsza Reżyseria: Sławomir Fabicki (nominowany do Oscara 2002 za film "Męska sprawa” w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film fabularny); Najlepszy Film: Wojciech Smarzowski (wielokrotny laureat Orłów m.in. w kategorii Najlepsza Reżyseria i Nagroda Publiczności za filmy "Wesele”, "Dom Zły, "Róża, "Wołyń” czy "Kler”).

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na uroczystej ceremonii Orłów, którą odbędzie się w Teatrze Polskim 2 marca. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie CANAL+, oficjalnego nadawcy Orłów, w czasie niekodowanym. Już 26 lutego, na spotkaniu nominowanych z mediami, zostanie ogłoszone nazwisko laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.

Polskie Nagrody Filmowe Orły powstały w 1999 r. i są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową. Do pierwszego etapu kwalifikują się wszystkie produkcje filmowe minionego roku spełniające warunki regulaminu konkursu. Spośród nich w tajnym, poufnym głosowaniu, nadzorowanym przez wiodącą firmę audytorsko-doradczą PwC, w którym bierze udział ponad siedmiuset członków Polskiej Akademii Filmowej wyłaniane są nominacje, a w kolejnym etapie – laureaci. Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach, nazwiska laureatów objęte są ścisłą tajemnicą aż do momentu otwarcia na scenie kopert z wynikami głosowania Akademików.

Szczegółowe informacje i regulamin Polskich Nagród Filmowych Orłów dostępne są na stronie www.pnf.pl

Partnerzy, Patroni i Sponsorzy tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych:

Partner Orłów: PwC

Oficjalny nadawca: CANALl+

Polskie Nagrody Filmowe Orły powstają przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kino Przeglądu Orłów to Kino Iluzjon

Partner Przeglądu: Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny

Partner Przeglądu online: Player.pl

Sponsorzy Orłów 2020:

LEXUS Warszawa - Wola, Hotel Polonia Palace, Jean Louis David, Bobbi Brown, kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota Sp. k., marka Freixenet oraz Royal Catering

Patronami medialnymi Orłów 2020 są:

Wirtualna Polska, radio ZET, magazyn Uroda Życia, magazyn VIVA!, Viva.pl, Co Jest Grane24.pl, magazyn Film&TV Kamera, FilmNewEurope oraz FilmPolski.pl