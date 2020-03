Orły 2020. Tomasz Sekielski: "Widzowie mówią mi, że mój dokument im pomógł"

Olbrzymie gratulacje najbardziej Jak powiedział pan z bratem 20 razy ten film Doceniany Torty dla twórcy Znaczy dla mnie to jest niesamowite bo to No najważniejsza polska nagroda filmowa Tytuł dokumentu roku brzmi poważnie I są powody po prostu dodo Ta nagroda pokazuje że ten film Był potrzebny Że odbił się szerokim echem Spotkał się z uznaniem członków akademii i bardzo im dziękuję Że mogłem dzisiaj tutaj być i że mogłem odbierać tą 100 Życzę w ogóle Każdemu kto pracuje W branży szeroko rozumianej branży filmowej żebym mógł To co ja dzisiaj poczułem to niezwykłe emocje I powiem I zachęta Do dalszej pracy I mam tak gdzieś po cichu nadzieję że nie po raz ostatni Będę na gali wręczenia Maciej Stuhr na początku grali powiedział żeby się nie Czy pan uważa że Dzięki Panu dokumentowi Ofiary Kosztowa mogły zabrać Powiedzieć swoje Traumy trudnych is G Czy ma pan poczucie że dzięki panu te ofiary kościoła już dzisiaj się nie boją po tym jak wyrzuciły to z siebie Gdzie są oczywiście bohaterowie naszego filmu niezwykle Odważni ludzie Bez sensu nie miałby sensu Bardzo ci dziękuję za to że się odważyli że pokazali twarz Co powiedzieli o bardzo traumatycznych przeżyciach ze swojego NATO Mam też sygnały że ten film pomógł im Nie tylko skrzywdzony w dzieciństwie przez księży na lewo Wykorzystanym Seksualnie w dzieciństwie Że pomógł im zmierzyć się z trawą Udali się do psychologa Zgłosili organom ścigania Opowiedzieli rodzin Że to info Dowody na to mam właśnie na każdym spotkaniu dużo jeżdżę po kraju spotykam się z widzami I właściwie Na każdym spotkaniu podchodzi ktoś kto Dziękuję Opowiada swoją traumatyczne Historie i mówi że dzięki filmowi dzięki temu że zobaczy Ludzi którzy nie bali się pokazać Opowiedzieć Straszny I zmierzyli się ze swoimi oprawcami Że tak że oni stali się odważniejsi I że walczą o swoje życie Mówię choćby opowiadając to najbliższy Próbując się Oddać jakieś trawi bo to są gdzieś głęboko skrzywień i i potrzebują bardzo często właśnie pomoc Psychoterapeutyczny Więc to się dzieje I z tego z tym bardzo zadowolony że ten film tak wielu osobom Dzisiaj trapuje pan z okładką orła i z filmem tylko nie mów nikomu A już że za chwilę premiera kolejnego filmu mocnego Jaki jest zapowiadany zabawa w chowanego Jakie emocje przed premierą Jestem zdenerwowany bo oczywiście Domyślam się że Będzie porównywanie tego kolejnego filmu do tylko nie mów nikomu Ale jestem też Zdenerwowany Bo Bo po prostu chcę żeby ten film Od strony takiej 300 Warsztatowej też się Też został dobrze przyjęty Więc jako reżyser No mam tam wiele takich Przed premierą mi przed tym Pokażę Też pokaże Wiza Moje kolejne Koparki I tak nie puszczam w świat więc jestem zdenerwowany No troszkę się Ja już znam ten film wizowego jeszcze nie znają Więc będę czytał znowu komentarze będę Czekał na na na pierwsze opinie To są Nerf Mam tylko nadzieję że będą mniejsze niż ostatnio bo Ostatnio w dniu premiery się dzień premiery i dni po nie Znowu mi się w jedno To był ten Chyba jakaś karuzela Strój pamiętam jakiś post Tylko Jakieś migawki i I olbrzymie nerwy byłem tak zdenerwowany że w ogóle Może mi opowiadała że widziałem się z ludźmi rozmawiał A ja w ogóle tego nie pamiętam Więc mam nadzieję że nerwy będą już już mniej W takim razie życzę żeby zabawa w chowanego zbiera się również wzrokiem chemiczne się być może za rok spotkali się tutaj w Okolicznościach Dziękujemy bardzo sobie tego życzę Dzięki wielkie pozdrawiam