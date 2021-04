Oscary 2021. Czy "Nomadland" to rzeczywiście najlepszy film roku?

Oscary 2021 to już historia. Tegorocznym wielkim wygranym okazał się "Nomadland". Ekranizacja książki Jessiki Bruder zdobyła aż sześć nominacji i trzy statuetki w najważniejszych kategoriach: dla filmu, reżysera i aktorki pierwszoplanowej. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z najlepszą produkcją w tegorocznej stawce i fenomenem, o którym będziemy jeszcze długo mówić? - Czy najlepszym? To trudno powiedzieć, bo to nie jest sport. Ale na pewno najważniejszym, bo "Nomadland" poruszył bardzo istotną kwestię dotyczącą naszej cywilizacji - nie ma wątpliwości krytyk filmowy Wiesław Kot, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski.

