Oscary 2021. Najniższa oglądalność gali od czasu wynalezienia telewizora

Organizatorzy oscarowej gali znaleźli się w nieciekawej sytuacji. Zainteresowanie "świętem kina" spadło do tak niskiego poziomu, że można się zacząć zastanawiać czy transmitowanie w telewizji oscarowej uroczystości ma sens. Gdyby sprawa dotyczyła innego programu, to amerykańska stacja ABC najprawdopodobniej zrezygnowałby z niego. Prawa do pokazywania ceremonii wręczenia Oscarów są przecież bardzo drogie, zaś jej oglądalność mniejsza od oglądalności kolejnego odcinka nastego sezonu serialu sensacyjnego nadawanego w godzinach wieczornych.