„Ostatni Komers” - najgorętsza premiera roku

Nagrodzony na Festiwalu Filmowy w Gdyni „Ostatni Komers” opowiada o ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę uczniowie spędzają czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi. "To jest historia o wszystkim co pierwsze, a co za tym idzie - najintensywniejsze..pierwszy joint, pierwszy seks, pierwsze zakochanie i złamane serce" – mówi producentka filmu, Marta Habior.