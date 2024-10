"Ostatnia wyprawa". Reżyserka podąża tropem zaginionej Polki. Przeżyła?

Wanda Rutkiewicz zaginęła 13 maja 1992 r. właśnie podczas wspomnianej wyprawy. Ostatnią osobą, która ją widziała, był jej partner wspinaczkowy Carlos Carsolio. Himalaista wspomina to spotkanie w filmie: - To była bardzo zimna noc. Jedna z najzimniejszych w moim życiu. Schodząc, nagle zobaczyłem w świetle czołówki cienką linę. Pomyślałem, że to Wandy, więc zawróciłem, trochę się wspiąłem do góry i wtedy dotarłem do miejsca, w którym się kryła. To była grota wyrzeźbiona przez wiatr [...]. Próbowałem jakoś dookoła jej zasugerować, że sytuacja jest ciężka, że może powinna zejść, ale nie byłem na tyle stanowczy, żeby jej powiedzieć: "idziesz ze mną na dół". Nie miałem takiego prawa. I tam się pożegnaliśmy.