"Parasite" w WP Pilot. Najbardziej aktualny film na czas pandemii

Najlepszy film 2019 r., nagrodzony kilkoma Oscarami "Parasite", jest dziś jeszcze bardziej aktualny niż wtedy, gdy miał premierę. Widzieliście? Zobaczcie ponownie. Nie widzieliście? Musicie nadrobić. Seans bez reklam już dziś o 20:00 w Kinie WP Pilot.

"Wiesz, jaki plan zawsze się sprawdza? Brak planu. Wiesz dlaczego? Bo jak coś zaplanujesz, życie i tak wytnie ci numer" – te słowa padają w jednej z najbardziej przejmujących scen najlepszego filmu, jaki widziałam w zeszłym roku. Jako że życie wycięło nam wszystkim numer i pokrzyżowało wszelkie plany, z nadmiaru czasu postanowiłam obejrzeć go ponownie. "Parasite", niesłychanie celnie komentujący nierówności społeczne współczesnego świata, w czasie pandemii koronawirusa skłania do jeszcze głębszych rozważań. A przy tym wciąga i bawi tak samo, jak przy pierwszym seansie. Już dziś o 20:00 będzie można obejrzeć "Parasite" w Kino WP Pilot.

W jednej z pierwszych scen filmu widzimy ludzi w skafandrach, którzy wkraczają na ulicę w biednej dzielnicy, by przeprowadzić dezynsekcję. Ubrani od stóp do głów w kombinezony, z rozpylaczami substancji w rękach, wyglądają jak ludzie, którzy dziś odkażają tramwaje czy ławki w miejscach publicznych naszych miast. Główni bohaterowie filmu, 4-osobowa rodzina Kim zamieszkująca obskurną suterenę, postanawiają zostawić otwarte okna, by skorzystać z "darmowego odrobaczania". Substancja jest toksyczna, ale oni nie mogą sobie pozwolić na luksus dbania o zdrowie. Ich życie to ciągła walka o przetrwanie.

Joon-ho Bong swój film osadził w świecie, w którym przepaść między bogatymi a biednymi jest ogromna. Podczas gdy bogaci mają wszystko, czego zapragną, największym marzeniem biednych jest po prostu znalezienie pracy. Konkurencja jest ogromna (500 osób z dyplomami ubiega się o posadę ochroniarza), ale gdy jeden z członków rodziny Kim zostanie zatrudniony jako korepetytor przez bogatych państwa Park, szybko znajdzie sposób, by w tym samym domu zatrudnić swoją siostrę, ojca i matkę. Jednak aby tego dokonać, będzie trzeba wyeliminować tych, którzy wcześniej zostali zatrudnieni. To doprowadzi do pasma nieszczęść.

Co ciekawe, jednym ze sposobów na wyeliminowanie konkurencji jest rozsianie plotki o gruźlicy. Bogata rodzina bardzo szybko jest w stanie przyjąć tę rewelację za pewnik. W końcu to biedni roznoszą zarazę, prawda? No cóż. Dobrze wiemy, że nie, ale jakoś choroba i epidemia nie przystają do jasnego, pięknego świata bogatych.

W "Parasite" kontrasty między bogatymi a biednymi są mocno uwypuklone. Ci pierwsi mieszkają w pięknym, przestronnym, jasnym domu z ogrodem, ci drudzy cisną się w piwnicach, a gdy przychodzi ulewa, ich mieszkania zostają zalane. Podczas gdy ci pierwsi jedzą wymyślne potrawy, tym drugim przysługuje to, co zostanie. W dodatku ci biedni mają specyficzny zapach – "pachną metrem", jak twierdzi pan Park. Ale Joon-ho Bong wyraźnie pokazuje, że to nie umiejętności sprawiają, że Kimowie nie mogą znaleźć pracy. Są zdolni, niesłychanie kreatywni, a inteligencją wyprzedzają Parków co najmniej dziesięć razy. Co z tego, skoro urodzili się w biedzie i nie stać ich na to, by się z niej wyrwać.

Najbardziej w "Parasite" uderza brak solidarności wśród biednych. Siedząc w piwnicach, zjadając ochłapy ze stołu bogatych, czują się szczęśliwi, że mogą w ogóle egzystować – a w niektórych wypadkach ta egzystencja wygląda jak wieczna kwarantanna. Przyjmują swoją pozycję za coś oczywistego i wierzą, że gdy tylko los się do nich uśmiechnie, być może uda im się wskoczyć na wyższy poziom społeczny. Ale my, widzowie, dobrze wiemy, że tak się nie stanie.