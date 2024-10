Parkway Drive zagrają w Polsce. Koncert w Łodzi już w 2025 roku

Żeby mocniej zaakcentować rozmach najbliższej trasy, Parkway Drive zaprosili na nią swoich rodaków z Thy Art Is Murder oraz The Amity Affliction. Pierwsi w zeszłym roku podzielili się ze światem świetnie przyjętym krążkiem "Godlike" po którym deathcore’owcy zagrali największą w swojej karierze trasę, obfitującą w wyprzedane koncerty na całym globie oraz choćby udział w tak wielkim przedsięwzięciu, jak australijska edycja slipknotowego Knotfest. Również w 2023 swoją premierę miał ostatni album The Amity Affliction, "Not Without My Ghost". W tym roku mistrzowie post-hardcore’u świętują 10. rocznicę wydania swojego przełomowego materiału, "Let The Ocean Take Me", z której to okazji ukazało się jego jubileuszowe wydanie.