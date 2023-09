Patryk Vega jest nie do poznania. Tak dziś wygląda sławny reżyser

Wygląda na to, że Patryk Vega rozpoczął już gromadzenie materiału do nowego filmu i w tym celu spotkał się z dziennikarką i korespondentką wojenną TVN24 Bianką Zalewską. Zdjęciem z uznaną reporterką pochwalił się na Instagramie. To co przykuło uwagę jego fanów to nie tylko towarzyszka, ale i metamorfoza, którą reżyser przeszedł.