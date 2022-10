Rafał Zawierucha o wyniku "Niewidzialnej wojny": "Jestem usatysfakcjonowany"

Rafał Zawierucha, który wcielił się w rolę Patryka Vegi w najnowszym filmie reżysera "Niewidzialna wojna", opowiedział dziennikarzowi Wirtualnej Polski Filipowi Borowiakowi, co sądzi o kiepskim wyniku frekwencyjnym filmu. W weekend otwarcia zobaczyło go zaledwie 30 tys. widzów. – Jestem usatysfakcjonowany z wyniku każdego filmu i chcę, żeby kino przyciągało jak najwięcej ludzi. Dzisiaj mamy dosyć trudne czasy i wydaje mi się, że trzeba życzyć sobie i wszystkim filmowcom robienia filmów, które będą przypominały, że kino jest wyjątkowym miejscem do oglądania historii o człowieku, o jego słabościach, walce z różnymi nałogami, przeciwnościami, ciemnościami czy jasnościami – powiedział aktor.

