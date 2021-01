Pech panny młodej. Nikt nie chciałby przeżyć tego, co Maja Bohosiewicz

"Wiecie kiedy udawałam, że jestem zadowolona najbardziej? W dniu mojego ślubu. Nie, nie, nie, to nie jest wstęp do mrocznej historii mojego związku z tyranem. Między nami wciąż stabilnie, bez zmian, motyle i jednorożce. Dzień naszego ślubu to chyba najbardziej nieoczekiwana historia jakiej mogłam się spodziewać. Szczerze? Gdybym chciała serio serio opisać ten dzień, potrzebowałabym wydać książkę. Lalibyście ze śmiechu".