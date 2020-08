Piątki ze Storytel na festiwalu Kino Letnie Sopot–Zakopane zapraszają Provident i AXA

Po raz kolejny podczas festiwalu Kino Letnie Sopot-Zakopane świat kina spotyka się ze światem literatury. W ramach sekcji Piątki ze Storytel prezentowane są najciekawsze adaptacje filmowe znanych powieści. Po piątkowym seansie „Czarnego Mercedesa”, do końca sierpnia na festiwalowym ekranie na Molo w Sopocie i Placu Niepodległości w Zakopanem możecie zobaczyć:

To jednak nie koniec atrakcji. Piątkowy relaks z Festiwalem Kino Letnie Sopot–Zakopane zaczynamy już od godzin popołudniowych. W Sopocie, w ogródku kawiarni festiwalowej Koło Molo, odbywają się innowacyjne projekcje w formule Silent Cinema. Dzięki wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji Listen Everywhere, ścieżka dźwiękowa z filmu jest emitowana bezpośrednio na telefony i słuchawki widzów. W ciągu dnia dominuje kino familijne i filmy dla najmłodszych. Repertuar Silent Cinema został wybrany we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Kino Dzieci. Ponadto, dzięki aplikacji, w Sopocie i Zakopanem można wysłuchać wywiadów z gwiazdami kina, zapowiedzi festiwalowego repertuaru oraz posłuchać najlepszych fragmentów audiobooków od Storytel.