Była gwiazdą Twitcha i zrobiła coming out. Straciła sławę z dnia na dzień

W 2014 r. Narcissa Wright (wówczas posługująca się jeszcze imieniem Cosmo) pobiła rekord świata w speedrunningu, czyli przechodzeniu gry komputerowej na czas. Grała m.in. w "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", której przejście zajmuje około doby. Korzystając z różnych trików i wychwyconych błędów gry udało jej się to osiągnąć w 18 minut i 10 sekund. Jej wyczyn śledziło wówczas na platformie streamingowej Twitch ponad 18 tys. widzów.