Pierwszy polski serial platformy Prime Video. Poznaliśmy obsadę i twórców - zapowiada się BARDZO interesująco

"Gąska" od Prime Video. O czym jest serial?

To komedia typu feel good, skupiająca się na zespole pracowników franczyzowego supermarketu, działającego na przedmieściach przeciętnego polskiego miasta. Właścicielem sklepu jest ekscentryczny lokalny przedsiębiorca Włodek (w tej roli Tomasz Kot), który jest zafascynowany kulturą amerykańską i wszystkim, co związane z Ameryką. Jego biznesowymi i życiowymi wzorami do naśladowania są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich idoli, Włodek stara się zarządzać zespołem swoich pracowników, przekonując, że współpraca w grupie może być łatwiejsza i bardziej zabawna. Supermarket o zwierzęcej nazwie? Zdecydowanie nasuwają się skojarzenia!