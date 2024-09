"Pingwin": Nie widziała go bez charakteryzacji

Protezy, kostiumy, nie do poznania zmienione rysy, charakterystyczny chód i specjalne kosiutmy - krytycy i widzowie zachwycają się kreacją aktorską Colina Farrella w serialowej premierze tego sezonu: "Pingwinie" platformy Max. Tymczasem aktorka Deirdre O'Connell, wcielająca się w postać matki Oza, czyli Pingwina, w rozmowie z nami z rozbrajającą szczerością przyznaje, że gdy Farrell pokazał się jej po roku bez kostiumu, to go... nie poznała! "To mój dzieciak!" przyznaje ze śmiechem. Zobaczcie!

Rozwiń