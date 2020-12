Piotr Głowacki o roli policjanta z zespołem Aspergera. "W Polsce rzadko się to robi"

Piotr Głowacki gra główną rolę w nowym serialu Playera - "Nieobecni". To historia zaginięcia pewnej rodziny w święta Bożego Narodzenia, którą próbuje odnaleźć podkomisarz Filip Zachara. Introwertyk, osoba z zespołem Aspergera. "Nieobecni" tym samym poruszą temat widzialności osób z Aspergerem w naszym społeczeństwie, co niestety dalej jest tabu. Filmów i seriali jest jak na lekarstwo. - W Polsce bardzo rzadko się to robi. Dla wielu osób to może być pierwsze spotkanie z osobą, która jest w spektrum. Odpowiedzialność była duża - przyznaje Głowacki w "Odkrywamy karty". Dla aktora to nie pierwsze wyzwanie w tym roku. Posłuchajcie.

