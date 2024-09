"Pod szarym niebem". Ten horror rozgrywa się kilka godzin od polskiej granicy

"Pod szarym niebem", choć to film aktorski, wygląda jak produkcja dokumentalna. Sytuacja Leny i jej męża (wcielają się w nich Aliaksandra Vaitsekhovich i Valentyn Novopolskij) jest niemal jeden do jednego przełożeniem rzeczywistości Katsiaryny i Igora. Szczególnie poruszające jest to, że historię poznajemy z perspektywy męża zatrzymanej dziennikarki, który ma wiele szans, by wyjechać z kraju, ale tego nie robi. Jest w filmie taki poruszający fragment ich rozmowy: - Pamiętasz, jak w trakcie protestów oglądaliśmy zdjęcia croissantów z kawiarni albo zdjęcia grzybów, które wrzucali ludzie i wydawało nam się, że są jakby na innej planecie? Ja chcę być na tej samej planecie, co ty - mówi filmowy Ilya.