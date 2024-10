Był świadkiem na "rozwodzie kościelnym", obejrzał nową komedię Netfliksa i mówi, jak jest naprawdę

W najnowszym odcinku podcastu Clickbait rozmawiamy o tym, że mimo że Chaciński nie ukrywa w tym filmie swojego stosunku do Kościoła, to jednak brakuje tu agresywnej czy oskarżycielskiej nuty. - Nie atakuje Kościoła - mówimy. Komedia "Rozwodnicy" jest zabawna, bo przedstawia sytuacje prawdziwe, z którymi niejedna osoba (wśród "kościelnych rozwodników" są znani polscy aktorzy, politycy) miała do czynienia. Dziennikarz Michał Fedorowicz sam był świadkiem podczas takiego "rozwodu" i wskazuje, czego Netflix nie pokazał.