Pogromcy duchów: Imperium lodu – recenzja filmu

Najnowsza część cyklu z premedytacją bowiem wraca do klasycznych schematów i wyciąga z kapelusza kolejnego straszliwego upiora, który oczywiście niczego innego nie pragnie, jak zabijać, niszczyć i jednym ruchem szponiastej łapy tworzyć znakomite lodowiska, tory saneczkowe oraz ślizgawki do gry w curling. Tak, największy wróg amerykańskiego ludu ma szczególne upodobanie do lodu. I temperatur w okolicach zera absolutnego. W sumie, gdyby tak pozwolić mu trochę podziałać, na odpowiednią skalę, w pełnym porozumieniu i wedle parafowanych umów, mógłby nam rozwiązać palącą kwestię ocieplającego się klimatu… Niestety, z charakteru ów duch jest niesłychanie podły i raczej nie będzie takiej opcji. Zresztą czy klasyczny przebój filmowy z lat 80. mógłby się skończyć inaczej niż spektakularnym tryumfem bohaterów nad złem? I przy okazji szkodami i zniszczeniami wycenianymi na miliardy dolarów? No właśnie.