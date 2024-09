Pogrzeb i ślub jednocześnie. Pokazali poruszającą ceremonię

Jurek (Marcin Dorociński) już raz stracił bliską osobę. Jest profesorem, ma swoje życie zawodowe, ale jego uczucia kłębią się już tylko wokół ukochanej córki. Gdy kolejny raz traci kogoś bliskiego, może spaść w otchłań rozpaczy i mroku. Do jego mieszkania puka teść (Daxing Zhang), który proponuje przeprowadzenie starego chińskiego rytuału minghun, czyli tzw. zaślubin po śmierci. Pomysł dość makabryczny i w Polsce totalnie kontrowersyjny. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają w naszym kraju pogrzeby i co im towarzyszy. By nie rozpaść się na kawałeczki, Jurek chwyta się myśli, że nikt tak do końca nie umiera. Film Jana P. Matuszyńskiego omija makabrę, efekciarstwo i pokazuje pięknie poruszającą, odważną opowieść o tym, jak człowiek radzi sobie ze stratą.