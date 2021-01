Artykuł sponsorowany

"POKONANI" – serial ukazujący życie w powojennym Berlinie

Powojenny Berlin to morze ruin, straumatyzowani wojną mieszkańcy, wszechobecne bezprawie, brak instytucji, brak porządku. Stolica Niemiec w 1946 roku to także rabunki, odrażające zbrodnie oraz ukrywający się przed sprawiedliwością wojenni zbrodniarze. To, jak naprawdę wyglądało życie w tym zniszczonym przez II wojnę światową mieście, pokazuje najnowsza produkcja CANAL+, serial „Pokonani”, co piątek na CANAL+ PREMIUM i online na canalplus.com.

Share

"POKONANI" – serial ukazujący życie w powojennym Berlinie Źródło: materiały partnera