Policja zatrzymała byłego męża Shannen Doherty. Gwiazda zmarła 2 miesiące temu

Shannen Doherty, gwiazda "Beverly Hills 90210" zmarła w sobotę 13 lipca. Miała 53 lata. Od 2015 r. zmagała się z chorobą nowotworową. Przeszła mastektomię, chemioterapię i radioterapię. Przez cały czas miała wsparcie bliskich, ale nie męża. Gdy aktorka chorowała, Kurt Iswarienko zdradzał ją. Potem długo walczyła o rozwód. Aż do swojej śmierci sądziła się z byłym o alimenty. "To po prostu nie jest właściwe, że Kurtowi wolno przedłużać nasz rozwód w nadziei, że umrę, zanim będzie musiał mi zapłacić alimenty, podczas gdy on kontynuuje swoje życie i uchyla się od obowiązków wobec swojej umierającej żony, z którą był ponad 11 lat" - pisała aktorka, która nie miała szczęścia w miłości.

Jak podaje TMZ.com, Ashley Hamilton został aresztowany po tym, jak, według relacji policji, zagroził pracownikowi hotelu nożem. Do incydentu doszło w luksusowym hotelu w Beverly Hills około godziny 5 nad ranem, 24 sierpnia. Według informacji przekazanych przez policję, problem rozpoczął się, gdy pracownik hotelu zbudził śpiącego na kanapie w holu Hamiltona, informując go, że nie może tam spać. W rezultacie doszło do sprzeczki, która szybko eskalowała. Hamilton miał wyciągnąć scyzoryk, co skłoniło pracownika do ucieczki i wezwania pomocy.