Polka o pracy z Jennifer Lopez. "Była zazdrosna"

Klaudia opowiedziała na początku o współpracy z Justinem Bieberem, o czym więcej przeczytacie na Pudelku . Polka pracowała z gwiazdorem przy produkcji "Trolle 2" i jak zdradziła, za dzień dostawała tysiąc dolarów, co trwało przez dwa miesiące. Przyznała też, że zdarzało jej się usłyszeć propozycję, że jeśli pójdzie z daną osobę na randkę, to otrzyma lukratywny kontrakt na lata współpracy ze znaną gwiazdą. - Powiedziałam nie i już z tą osobą nie pracuję - wspomniała tancerka.

Antos pracowała także z Jennifer Lopez. Polka tańczyła u boku gwiazdy podczas koncertu na SuperBowl z 2020 r. Wtedy to występ JLo i Shakiry oglądało 62,5 tys. kibiców na trybunach i ok. 100 mln telewidzów na całym świecie.

Zapytana przez Żurnalistę o to, z czym kojarzy mu się Lopez, powiedziała, że poza tym, że jest pracowita, to też zakompleksiona . - Nikt nie kocha jej tak bardzo, jak ona kocha samą siebie - powiedziała tancerka. - Myślę, że nie może pogodzić się z tym, że jej kariera przeminęła szybciej niż się spodziewała. Myślę, że poszła w złą stronę - dodała.

- Gdybym był zakompleksiony, a ty byś była ładna, to byś mnie wk...wiała - rzucił Żurnalista, po czym Antos opowiedziała, że było kilka sytuacji, w których Lopez zachowywała się złośliwie, wbijała Polce szpile. - Skoro mówisz, że mnie lubisz, to dlaczego traktujesz mnie w ten sposób. To były takie małe rzeczy. Mamy przymiarki, a ona mówi: "Chcę zobaczyć każdego, ale nie Klaudię". Idę do dyrektora kreatywnego i pytam, co się dzieje, czy jestem zwolniona, czy nie występuję i słyszę w odpowiedzi, że Jennifer nie chce mnie teraz widzieć w tym stroju, bo boi się tego, jak będę wyglądać - opowiedziała.