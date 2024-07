Półnaga 66-letnia Sharon Stone oddaje się swojej pasji. Wiek to tylko liczba

To prawda, Sharon Stone stała się pierwszoligową gwiazdą dzięki mianu seksbomby. Działo się to w czasach, gdy w Hollywood aktorki miały tym wyższą "wartość", im były atrakcyjniejsze. Nieprzeciętna uroda, idealne ciało sprawiły, że była zauważana przez producentów i reżyserów. Talent aktorski pozwolił jej za to zapaść w pamięć widzów. Nie bez znaczenia jest także wysokie IQ aktorki (154!), zamiłowanie do książek i malarstwa. Szybko udowodniła światu, że jest nie tylko piękną aktorką, ale i pełną pasji, wierzącą w swoje ideały kobietą.