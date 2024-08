Polski aktor i amerykańska gwiazda. Rozbicki o córce Bruce'a Willisa

Jak mogliście przeczytać w lipcu na Pudelku, Nikodem Rozbicki wyjechał do Stanów, gdzie dostał się do prestiżowej szkoły Lee Strasberga. Aktor podzielił się informacją, że ukończył prace nad nową amerykańską produkcją ze swoim udziałem. "Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Zwieńczeniem tego pierwszego etapu był film, do którego właśnie zakończyliśmy zdjęcia. Jestem wdzięczny, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałem na swojej drodze tak wspaniałych i utalentowanych ludzi" - napisał, a wśród dołączonych do postu zdjęć było to ze Scout Willis.