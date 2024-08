Poruszające. Takiej sytuacji jeszcze nie było. Angelina Jolie spotkała się z ciężko chorym fanem na czerwonym dywanie

Film "Maria", to biografia legendarnej operowej gwiazdy Marii Callas, za reżyserię której odpowiada Pablo Larraín. W filmie Angelina wciela się w główną rolę, a u jej boku grają Valeria Golino jako siostra Marii, Yakinthi oraz Haluk Bilginer w roli Arystotelesa Onassisa. Aktorka wyraziła swoje zaangażowanie w projekt, mówiąc: "Z ogromną powagą podchodzę do odpowiedzialności za życie i dziedzictwo Marii. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby sprostać temu wyzwaniu". Dodała również, że reżyser Pablo Larraín jest od dawna przez nią podziwiany, a możliwość opowiedzenia więcej o historii Callas z nim i scenariuszem Stevena Knighta to dla niej marzenie.