Posądzano ich o romans. Prawniczka Deppa stanowczo zabrała głos

W niedawnym wywiadzie dla "Extra" Vasquez jasno określiła swoją relację z Deppem. "Nigdy bym tego nie zrobiła" — powiedziała, pytana o plotki na temat romansu. "Pozwólcie, że to powiem oficjalnie: nigdy nie umawiałam się z Johnnym Deppem. Nigdy bym się z nim nie umówiła. Uważam, że to wspaniały człowiek, po prostu... nie w moim typie. I to jest w porządku".