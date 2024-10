Powraca do Polski po 10 latach. Bilety już w sprzedaży

Reżyser "Johna Wicka", Chad Stahelsky, wspominał w wywiadach, że niewiele brakowało a film w ogóle by nie powstał. Problemy z domknięciem budżetu, który ostatecznie sięgnął skromnych, jak na hollywoodzkie warunki, 30 mln dolarów, pojawiły się przed i po rozpoczęciu zdjęć. Pierwsze rozwiązał Reeves wkładając w projekt kilka milionów dolarów, drugie Eva Longoria, aktorka znana polskim widzom z serialu "Gotowe na wszystko", która wyłożyła brakujące 6 milionów. Do dziś Longoria twierdzi, że to najlepiej wydane pieniądze w jej życiu.