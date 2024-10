Powstaje film o ikonie amerykańskiej sceny. Gwiazdor grający główną rolę budzi kontrowersje

Kariera Jemery'ego Allena White'a

Trampoliną do sławy dla Allena White'a okazał się serial "The Bear" (w Polsce na Disney+), którego trzy sezony zostały świetnie przyjęte przez krytyków i widzów. Jeremy dostał za rolę szefa kuchni dwa Złote Globy i nagrodę Emmy. W ubiegłym roku zagrał w "Braciach ze stali", biograficznej opowieści o rodzinie wrestlerów. By przygotować się do roli, intensywnie trenował i pochłaniał ogromne ilości wysokokalorycznego jedzenia. Efekty? Wszyscy mogli je zobaczyć nie tylko w filmie, ale także reklamie bielizny z aktorem rozebranym do samych majtek, która od razu stała się viralem.