Powstanie film o Beacie Tyszkiewicz? Iwona Pavlović chce, by zagrała ją Boczarska

Iwona Pavlović chce, by powstał film o Beacie Tyszkiewicz. Wie, kto mógłby ją zagrać.

Iwona Pavlović w rozmowie z "Faktem" powiedziała, że chciałaby, by powstał film o Beacie Tyszkiewicz . Panie zasiadały w jury programu "Taniec z Gwiazdami" aż przez 19 edycji: - Plan powstania filmu o Beatce jest niezwykle piękny i godny, bo ona jest wyjątkową osobą.

Pavlović wie też, kto powinien ją zagrać: - Aktorka, która miałaby ją zagrać, musi mieć wielką klasę. Aktorskie rzeczy przyjdą same, a klasę trzeba mieć w sobie. Taka kobieta musi wiedzieć, jak nosić wysoko głowę jak Beata. Myślę, że dobra by była Boczarska. Bardzo podobała mi się w "Sztuce kochania". Ona ma to coś, taką tajemnicę w sobie.