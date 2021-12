Pożegnanie Chęcińskiego. Przyjaciel opowiedział, jak umarł słynny reżyser

Twórca takich filmów, jak "80 milionów" czy "Mała Moskwa", wspomina na łamach "Super Expressu": "Obliczyłem, że znaliśmy się z Sylwestrem 40 lat. To jest kawał życia. Sylwester kupił sobie w tym roku samochód. On naprawdę miał plany. Miał pomysł, by zrobić film o Dołędze-Mostowiczu, potem chciał zrobić coś bardziej współczesnego. Patrzyłem na niego z podziwem. Człowiek czasami ma dość wszystkiego, chce machnąć ręką, a patrząc na niego, człowiek myślał nie, trzeba myśleć tak jak on. On był zawsze dla mnie wzorem i podporą".