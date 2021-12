Nie żyje Sylwester Chęciński. Reżyser legendarnych "Samych swoich" miał 91 lat

I choć od kilku dekad o filmie tym nie mówi się inaczej, jak o kultowym, jego twórca początkowo nieszczególnie w niego wierzył. Co więcej, przyjaciele z branży studzili jego zapał. Do tego stopnia, iż Chęciński zaczął myśleć, że produkcja okaże się kompletną porażką. - To właśnie mówili mi wszyscy, którzy mi dobrze życzyli. "Zastanów się! Co ty robisz?! Nikt na to nie przyjdzie. Ludzie nie będą chcieli oglądać jakiegoś nieogolonego chłopa w gaciach, który kłóci się o kota" - wspominał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".