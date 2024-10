"Praca marzeń". Tak opisują udział w produkcji Max, która stała się hitem

"Ktoś, gdzieś" to ciepły, zabawny i przejmujący serial, którego akcja ma miejsce w "zabitej dechami dziurze", małej miejscowości Manhattan, ale tej w stanie Kansas. Nic się tu nie dzieje, nie ma żadnych tajemnic ani skandali. Co to za pomysł, by w ogóle tworzyć o tym serial dla HBO? Jak mówili sami twórcy - to cud, że w ogóle ten serial powstał. A jednak. Historia Sam, która wraca do rodzinnego miasteczka po śmierci siostry, by tam odnaleźć przyjaciół i sens, chwyciła widzów za serca. Produkcja otrzymała kilkadziesiąt nominacji do najważniejszych nagród branżowych. Twórcy zostali nagrodzeni prestiżową Peabody Award. Serial ma 100 proc. pozytywnych opinii na serwisie Rotten Tomatoes. Tymczasem na platformę Max wchodzi trzeci sezon serialu, niestety ostatni.