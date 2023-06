Problemy "Gladiatora". Minister przyjechał zobaczyć, co tam się dzieje

"Odwiedziłem miejsce kręcenia filmu 'Gladiator 2' w mieście Ourzazat, gdzie doszło do eksplozji. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu osób pracujących przy tej produkcji. Wizyta była okazją do spotkania się z brytyjskim reżyserem i producentem Ridleyem Scottem, który posiada najlepsze kwalifikacje do kręcenia wielkich, światowych produkcji kinowych. Podczas wizyty odwiedziłem plan zdjęciowy, spotkałem się z pracownikami, zapewniając, że Ministerstwo będzie wspierać projekty przemysłu filmowego i kulturalnego" – napisał w mediach społecznościowych Mohammed Mehdi Bensaid, publikując przy tym kilka ciekawych zdjęć i krótki film z planu filmowego.