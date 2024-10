Przełom w sprawie braci Menendez. Sąd może zdecydować o ich wyjściu na wolność

Prokurator podkreślił, że Eric i Lyle dopuścili się strasznego czynu, ale 30 lat temu nie wzięto pod uwagę okoliczności, które ich do tego pchnęły. "Kiedy spojrzymy na sprawę braci Menendez, widzimy dwóch bardzo młodych ludzi, jeden miał 19, a drugi 21 lat, kiedy popełnili te straszne czyny. I chcę podkreślić, że były to straszne czyny. Nie ma usprawiedliwienia dla morderstwa. Wierzę, że bracia zostali poddani ogromnej ilości dysfunkcji w domu i molestowaniu. Poszli do więzienia na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, co oznaczało, że z pewnością zgodnie z ówczesnym prawem, nie mieli nadziei, że kiedykolwiek wyjdą" - dodał Gascon.