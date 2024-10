Przerażająca rola Stuhra w finale "Szadzi". Po raz pierwszy zaprotestował przed jedną sceną

Jeszcze jakiś czas temu aktorom mojego pokolenia słowo "serial" nie kojarzyło się najlepiej. Raczej było synonimem obciachu. Aktorzy "z wyższej półki" deklarowali, że oni w serialach grać nie będą. Trzeba było zmienić podejście. Po seriale zaczęli sięgać nawet ci najwybitniejsi twórcy. Nagle się okazało, że serial może być cool. Zamiast opowiedzieć historię w dwie godziny, możemy to rozłożyć na 8, 10 godzin albo nawet 10 lat. Dawniej miarą sukcesu była różnorodność ról w repertuarze. Dziś? Czwarty sezon, wow! Ludzie wciąż to oglądają, producenci wykładają kasę, czyli to sukces. Nie mogę się na to obrażać. Muszę traktować to jako mój sukces. Ludzie chcą mnie oglądać. Dałem im coś, co ich ciekawi. Zero much w nosie, że gram znów tę samą rolę, tylko kombinowanie, jak to zrobić, żeby ludzi nie rozczarować.