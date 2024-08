Stuhr przeraża widzów. Nowy klip z aktorem wywołuje ciarki

Jak finał zapowiada produkcja? "W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska, ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia pod obserwację do szpitala psychiatrycznego. Czy odzyska pełną sprawność? Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta. Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan. Czy udałoby mu się oszukać lekarzy i biegłych sądowych?" - czytamy w opisie serialu.