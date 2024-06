Przerażające sceny w nowym horrorze. 3 mln wyświetleń w kilka godzin

O tym, że Eggers wziął na warsztat "Nosferatu", mówiło się od 2015 r. Obraz miał powstać już wcześniej - miał to być jego drugi film. Coś go jednak powstrzymało. "To obrzydliwe, bluźniercze i egoistyczne, że filmowiec taki, jak ja, robi jako drugi film 'Nosferatu'. Naprawdę planowałem poczekać, ale los tak chciał" - komentował. Obraz jednak nie powstał tak szybko, a Eggers odgrażał się w mediach, że może w ogóle go nie dokończy. "Znakiem" miało być to, że w główną bohaterkę nie mogła wcielić się Anya Taylor-Joy, którą jako pierwszą wskazał Eggers.