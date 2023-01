Radosław Liszewski zagrał w kolejnym filmie. Co dalej z disco polo?

- Aktorstwo to świetna przygoda. Nie będę ukrywał, że połknąłem bakcyla. Ale to nie oznacza, że zamierzam zrezygnować ze śpiewania i swoich fanów, bo i takie głosy już słyszałem - podkreślił gwiazdor disco polo, który już w lutym zaprezentuje fanom "muzyczną niespodziankę". Jednocześnie zarzeka się, że gdy tylko pojawi się kolejna propozycja zagrania w filmie, to "z pewnością nie odmówi".