Ralph Fiennes nie do poznania w nowym filmie "Powrót". Po blisko 30 lat znów gra u boku Juliette Binoche

Fiennes jest nie do poznania: ubrany w łachmany, z zaniedbaną brodą i zmęczonym wzrokiem, ukazuje, ile wycierpiał jego bohater. Oficjalny opis filmu mówi: "Po 20 latach nieobecności Odyseusz (Fiennes) dopływa do brzegów Itaki, wynędzniały i nierozpoznawalny. Król powrócił z wojny trojańskiej, ale wiele zmieniło się w jego królestwie. Jego ukochana żona Penelopa (Binoche) jest więźniem we własnym domu, nękana przez zalotników pragnących władzy. Ich syn Telemach stoi w obliczu śmierci z rąk tych zalotników, którzy widzą w nim przeszkodę w dążeniu do celu. Odyseusz musi na nowo odnaleźć w sobie siłę, by odzyskać wszystko, co stracił".