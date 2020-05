Reżyser skazany za zabójstwo ma kłopoty. Wraca głośna sprawa sprzed 6 lat

Randall Miller to pierwszy znany przypadek reżysera, który odsiedział karę więzienia za śmierć członka ekipy na planie własnego filmu. Do tragedii doszło w 2014 r. i choć Miller odsiedział już swoje, to nadal obowiązuje go zakaz reżyserowania, który złamał za granicą.

Randall Miller i Eliza Dushku, która miała być gwiazdą jego filmu "Midnight Rider" (Getty Images)