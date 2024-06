Recenzja nowego filmu z Julią Garner - "The Royal Hotel"

Główne bohaterki, Hanna (Julia Garner) i Liv (Jessica Henwick), to dwudziestokilkuletnie turystki, którym podczas podróży z plecakami po Australii kończą się pieniądze. Aby kontynuować swoją przygodę, muszą znaleźć tymczasową pracę. Trafiają do The Royal Hotel, jedynego pubu w okolicy na australijskiej prowincji, który jest jednocześnie centrum życia lokalnej społeczności górników. Lokal prowadzony przez Billy'ego (Hugo Weaving) i jego partnerkę Carol (Ursula Yovich) jest miejscem, gdzie spotykają się okoliczni mężczyźni, by odreagować trudy dnia. Hanna i Liv szybko odkrywają, że miejsce to nie jest przyjazne dla młodych kobiet. Wraz z upływem czasu ich sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, gdy napięcie między nimi a stałymi bywalcami narasta.