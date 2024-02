Widzowie oglądają na potęgę. W ciągu doby pobił rekord wszech czasów

Podczas Super Bowl 2024 widzowie mogli obejrzeć m.in. zwiastuny filmów "Bob Marley: One Love", "A Quiet Place: Day One", "W głowie się nie mieści 2", "Deadpool & Wolverine", "Królestwo Planety Małp", "Twisters", "Kung Fu Panda 4", "Monkeyman", "The Fall Guy", "Gru i Minionki: Pod przykrywką", "Wicked: Part One". Większość z wymienionych trailerów trafiła później do sieci.