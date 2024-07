Reżyser oskarżony o gwałt. Prokuratura przekazała nowe informacje

Judith Godrèche miała 14 lat, gdy - jak wyznała - została zgwałcona przez Jacquota. Nieletnia aktorka mieszkała z 40-letnim Jacquotem przez sześć lat. Wystąpiła w dwóch jego filmach: "Les Mendiants" ("Żebracy") z 1988 roku oraz "La Desenchantee" ("Rozczarowana) z 1999 roku. - To było zdecydowane wykroczenie, przynajmniej w świetle prawa… Dziewczyna taka jak ona, Judith, która miała 15 lat, podczas gdy ja miałem 40 lat, nie sądzę, że miałem prawo z nią być. No i co z tego? Nie obchodziło mnie to, a jeśli chodzi o nią, powiedziałbym, że bardzo ją to podniecało - powiedział reżyser w niedawnym wywiadzie. To skłoniło Judith Godrèche do ujawnienia sprawy gwałtu.