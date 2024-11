Robbie Williams zagra w Polsce. Rusza sprzedaż biletów

Ogłoszenie trasy następuje w momencie, gdy fani z niecierpliwością oczekują premiery filmu biograficznego "Better Man", który trafi do kin w Wielkiej Brytanii 26 grudnia i w którym Robbie jest przedstawiony jako CGI małpa… Historia, oparta na prawdziwym życiu Robbiego i wyreżyserowana przez Michaela Graceya ("Król rozrywki"), jest wyjątkowo opowiedziana z perspektywy samego Robbiego, ukazując jego charakterystyczny dowcip i niezłomnego ducha. Film śledzi jego drogę od dzieciństwa, przez udział w zespole Take That, aż do niesamowitych sukcesów jako solowego artysty, mierzącego się jednocześnie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą ogromna sława. Reżyser Michael Gracey, odnosząc się do powtarzającego się opisu siebie jako "małpy", mówi: "Robbie would say things like, ‘I’m up the back dancing like a monkey.’ After a while, I thought, ‘Wouldn’t it be amazing to represent Robbie as a monkey in the film?’ Because Robbie is telling this story – and that’s how he sees himself."