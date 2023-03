Robert Lewandowski komentuje film o sobie. "Nie chciałem historii widzianej moimi oczami"

Na platformę Amazon Prime wchodzi poświęcony napastnikowi reprezentacji Polski dokument "Lewandowski Nieznany". Prace nad filmem trwały kilka lat. Piłkarz nie kryje dumy z efektu końcowego. Podkreśla, że zależało mu na tym, by produkcja opowiadała historię nie sportowca, ale człowieka, który zaliczał życiowe wzloty i upadki, a sukcesy często okupował osobistymi dramatami. Dodatkowo chciał, by widzowie mogli go zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Czy ma apetyt na więcej? Dowiecie się z krótkiej rozmowy.